Con el objetivo de promover la detección temprana y prevenir complicaciones asociadas a la hepatitis B, el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre realizará una campaña gratuita de despistaje, vacunación y sensibilización dirigida a la población.
La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, en el Boulevard Santa Rosa, ubicado en la intersección de las avenidas Sucre y Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre.
Para acceder a los servicios, los ciudadanos solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).
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Se realizarán pruebas rápidas y vacunación gratuita
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder gratuitamente a la prueba rápida de hepatitis B, herramienta que permite detectar oportunamente posibles casos de infección y recibir orientación médica especializada.
Además, se aplicarán vacunas contra la hepatitis B a personas entre 18 y 59 años y a mujeres gestantes, como parte de las estrategias de prevención y protección frente al virus.
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También se brindará orientación sobre la enfermedad
La actividad incluirá sesiones informativas sobre las formas de transmisión, síntomas, factores de riesgo, tratamiento y medidas preventivas, con el propósito de fortalecer la cultura del autocuidado y la salud hepática.
El director general del Hospital Santa Rosa, Luis Guzmán Aquije, destacó la importancia de acercar los servicios preventivos a la comunidad.
“Como hospital, tenemos el compromiso de acercar los servicios de salud preventiva a la comunidad y promover una cultura de prevención. Esta iniciativa representa una oportunidad para que más personas accedan al despistaje y la vacunación contra la hepatitis B de manera gratuita”, señaló.
La hepatitis B puede avanzar sin síntomas
Especialistas recordaron que la hepatitis B puede desarrollarse sin presentar síntomas durante largos periodos, por lo que el despistaje y la vacunación constituyen herramientas fundamentales para prevenir y controlar la enfermedad.
El Hospital Santa Rosa invitó a la población a participar en esta campaña preventiva, orientada a facilitar el acceso a servicios de salud gratuitos y promover el diagnóstico oportuno.