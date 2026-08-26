Vecinos del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí (Lima), alertaron sobre el estado de los diques y muros de contención instalados para proteger a la población de posibles huaicos.

Los pobladores temen que estas estructuras no puedan contener un deslizamiento de gran magnitud ante la proximidad de la temporada de lluvias y el riesgo asociado al fenómeno El Niño.

De acuerdo a un reporte de Canal N, en la zona varios de los cerca de 20 diques ubicados en las quebradas presentan acumulación de tierra y vegetación. Según los residentes, algunas estructuras se encuentran parcialmente colmatadas , por lo que requieren trabajos de limpieza, descolmatación y mantenimiento.

Los vecinos señalaron como puntos de riesgo las quebradas La Ronda, Santa Ana, Juan Velasco y Daniel Hipólito. Recordaron que un huaico registrado en 2012 afectó unas 20 viviendas y 12 familias, pero advirtieron que la población se ha incrementado y actualmente entre 3 mil y 4 mil personas vivirían en el sector.

Ante el reclamo, William Segarra, representante de prevención y defensa civil, indicó que los diques fueron rehabilitados anteriormente y que las principales obras de protección se ejecutaron en la parte alta de la microcuenca. En ese sector se instalaron dos barreras dinámicas y dos diques disipadores de energía, construidos con unos 7.000 metros cúbicos de roca.

El funcionario explicó que las estructuras ubicadas en la parte baja ya cumplieron su función y que su rehabilitación requiere una intervención técnica que no podría ejecutarse como una obra de emergencia debido a la cercanía de la temporada de lluvias. No obstante, reconoció que aún existen trabajos pendientes, entre ellos la ampliación del cauce en algunos sectores.

Los pobladores, sin embargo, insistieron en la necesidad de una intervención inmediata y solicitaron el envío de maquinaria para retirar el material acumulado en los diques y quebradas. Representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros realizaron una inspección de los puntos considerados vulnerables.

Los vecinos pidieron que las acciones preventivas se ejecuten antes del inicio de las lluvias para evitar que un eventual huaico supere las estructuras existentes.

#EnVivo



Muros de contención presentan falta de mantenimiento en quebrada ubicada en el distrito Ricardo Palma en Huarochirí



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