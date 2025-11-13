Los hechos de violencia siguen registrándose en distintos puntos de la capital pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao. En esta ocasión, dos hombres fueron brutalmente acribillados mientras compartían con amigos dentro de una bodega en Huaycán.

Según Latina Noticias, el hecho ocurrió la noche del martes 11 de noviembre en una tienda situada frente a un parque, donde un grupo de personas disfrutaba de un momento ameno mientras bebían licor.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que dos sicarios ingresaron a la bodega para ejecutar el ataque. Segundos después, se escucharon cinco disparos que impactaron contra dos de los presentes, mientras otros clientes huyeron del lugar.

Tras la huida de los atacantes con rumbo desconocido, los acompañantes de las víctimas regresaron a la bodega para auxiliarlas. Ambos hombres fueron trasladados de inmediato al Hospital de Huaycán.

Lamentablemente, Erick Aguilar Curo, de 27 años, falleció camino al hospital por la gravedad de los impactos de bala. En tanto, Denis Obregón Lima, de 40 años, continúa luchando por su vida.

Despues del ataque, la Policía Nacional acudió al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Según los primeros reportes, la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas.