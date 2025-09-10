Momentos de pánico se vivieron en el condominio Los Nogales de Santa Anita, cuando un incendio obligó a dos personas a escapar por las ventanas de un edificio para salvar su vida.

Las llamas se originaron en un departamento del sexto piso y el humo se expandió rápidamente por toda la zona.

Testigos grabaron el instante en que los vecinos, desesperados, descendían desde lo alto por la parte exterior del edificio. Uno de ellos fue sostenido de las piernas por otra persona para evitar que cayera al vacío. La escena reflejó la angustia de los residentes, quienes no tenían otra vía de escape.

El fuego se inició en un departamento del sexto piso y en pocos minutos cubrió la escalera de emergencia interna, lo que hizo imposible usarla.

Siete personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo y fueron trasladadas a un hospital cercano. Los bomberos señalaron que la falta de rutas de escape adecuadas incrementó el riesgo durante la evacuación, mientras que los vecinos pidieron mayor seguridad en el condominio.