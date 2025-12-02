Un incendio de grandes proporciones se desató alrededor de las 6:00 a. m. de hoy en una ferretería ubicada en el cruce del jirón César Vallejo con la avenida Pachacútec, en la zona industrial de Villa El Salvador.

El lugar afectado —un predio de aproximadamente 300 metros cuadrados— almacenaba pinturas, disolventes, cajas de madera y cartones, materiales altamente inflamables que han generado al menos diez explosiones, según testigos en la zona.

Negocios y viviendas en riesgo

Las llamas amenazan con extenderse a ferreterías y comercios colindantes, cuyos dueños intentan retirar mercadería ante el riesgo de propagación. El humo y el calor alcanzaron incluso viviendas cercanas, donde se observan paredes ennegrecidas por la cercanía del fuego.

Respuesta de emergencia

Según el Cuerpo General de Bomberos del Perú, siete unidades atienden la emergencia, apoyadas por una cisterna de agua enviada por la Municipalidad de Villa El Salvador. Los brigadistas emplean mangueras y espuma especial para controlar las llamas, que continúan intensas dentro del inmueble.

A la zona también llegó personal del Ejército del Perú, encargado de mantener el orden y evitar el ingreso de personas al área peligrosa. Todo el perímetro se encuentra acordonado mientras las labores continúan.

Falta de agua y pedido de apoyo

Vecinos y comerciantes informaron momentos de baja presión de agua, lo que dificultó el trabajo inicial de contención. Solicitaron públicamente el envío de más cisternas para evitar que el fuego siga avanzando en pleno inicio de la campaña comercial de diciembre.

Bombero afectado por altas temperaturas

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales. Sin embargo, un bombero resultó afectado por la exposición prolongada a altas temperaturas y tuvo que ser asistido en el lugar. Fue enfriado con agua como medida de emergencia pese a su equipo antiflama.