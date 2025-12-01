El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó este lunes que el municipio capitalino presentó una denuncia penal contra Rutas de Lima, luego de que la empresa anunciara que dejará de operar los peajes de Villa y Punta Negra a partir del 2 de diciembre.

El burgomaestre señaló a la prensa que la denuncia fue interpuesta por el procurador de la Municipalidad de Lima, a quien afirmó, brinda su total respaldo.

“La denuncia es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, expresó.

Rutas de Lima dejará de operar concesión desde el 2 de diciembre por falta de ingresos

Rutas de Lima (RDL) anunció que dejará de operar la concesión vial desde el 2 de diciembre de 2025, luego de quedarse sin ingresos para financiar las actividades esenciales de mantenimiento y seguridad. La empresa indicó que el problema se originó tras la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, vigente desde el 5 de noviembre, lo que generó la pérdida “casi total” de sus ingresos y el consumo acelerado de su caja operativa .

RDL recordó que el 11 de noviembre advirtió que, sin ingresos, solo podría operar por tres semanas más, plazo que culmina el 2 de diciembre. “No estamos abandonando la operación, pero es imposible seguir sin ingresos ni caja”, señaló la concesionaria.

Costos operativos y servicios en riesgo

La empresa explicó que administrar la concesión requiere un equipo de más de 600 trabajadores y un presupuesto mensual cercano a S/25 millones para labores de mantenimiento, seguridad vial y operación de infraestructura crítica. Entre los servicios que quedarían afectados se encuentran:

Recolección de 2,000 toneladas mensuales de basura y desmonte.

Mantenimiento de pavimento.

Atención de emergencias viales.

Operación del Centro de Control de Operaciones y del Túnel Benavides.

Manejo de semáforos y barreras de seguridad.

Riego y mantenimiento de áreas verdes.

Todos estos servicios fueron confirmados también en el comunicado oficial de la empresa.