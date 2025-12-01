La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que el bus turístico relacionado con la muerte de un hincha brasileño del Palmeiras operaba sin la autorización requerida para ese servicio.

La unidad recibió una multa de cuatro UIT, equivalente a S/21.400, y será enviada al proceso de chatarreo.

Luis Rivera, vocero de la ATU, explicó en Canal N que el vehículo había perdido su acreditación antes del accidente y estaba operando de forma informal. Añadió que, aunque el conductor contaba con licencia, SOAT y CITV, no tenía la credencial especial para conducir unidades turísticas.

La ATU mantiene operativos de fiscalización en los paraderos autorizados de Lima y Callao, donde revisa documentación, condiciones de seguridad y acreditaciones del conductor y del vehículo.

Rivera recordó que los buses turísticos deben tener tarjeta única de circulación, código QR visible, credencial del conductor, asientos fijos, cinturones de seguridad, piso antideslizante, botiquín y extintores.