En el Callao, a la altura del jirón Alameda, cerca de la zona conocida como Boterín, un taxista fue atacado a balazos por desconocidos. El joven logró conducir hasta la avenida Óscar R. Benavides, donde un familiar lo auxilió y lo trasladó a una clínica privada.

De acuerdo con sus familiares, dos sujetos atacaron a la víctima mientras salía de su vivienda con el vehículo.

“Su estado es crítico. Él vive acá en el pasaje de acá (en el Callao). Él estaba saliendo y al parecer ya lo han estado esperando en la esquina, en un carro negro, donde (los atacantes) se han bajado y han empezado a disparar. Unos 10 balazos le ha caído“, relató uno de sus parientes a los medios.

Según RPP, agentes de la comisaría de Mariscal Castilla llegaron al lugar y, hasta el momento, han encontrado cinco casquillos de bala. El taxista recibe atención en un hospital, mientras sus familiares esperan su pronta recuperación.