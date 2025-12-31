Un incendio de medianas proporciones se reportó en la zona de Separadora Agroindustrial, en el distrito de Villa El Salvador, generando la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La emergencia fue catalogada como código 2, lo que activó el despliegue de ocho unidades de bomberos para evitar la propagación de las llamas en un sector de alta actividad comercial y tránsito constante.

Las labores se concentraron en controlar el foco del incendio y asegurar los alrededores, debido al riesgo que representaba para otros establecimientos ubicados en la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre daños personales.