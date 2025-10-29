Un incendio se produjo en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, ubicada en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

De acuerdo con información policial, el siniestro habría alcanzado la zona de dormitorios de los cadetes de primer año, afectando un área estimada de 200 metros cuadrados.

Los alumnos fueron evacuados de inmediato. Cuatro unidades de bomberos y una ambulancia llegaron al lugar y solo se reportaron daños materiales.

Los bomberos informaron que el incendio ya fue controlado. Un camión cisterna de la Municipalidad de Puente Piedra apoya en el enfriamiento de los equipos metálicos y con la remoción de objetos del interior de las habitaciones.

El comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola, también se hizo presente en el lugar y, junto a otros efectivos, realiza diligencias para determinar las causas del siniestro.

Según RPP, un familiar de un cadete acudió a las instalaciones de la escuela para conocer la situación de su pariente, y desde el interior le indicaron que se brindará más información más adelante.