El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aplicó sus primeras sanciones contra empresas que realizaron llamadas promocionales sin consentimiento.

La jefa de Fiscalización de la entidad, Milagro Pozo, destacó que desde 2022 se emplea la herramienta de inteligencia artificial Whisper, que transcribe millones de audios para identificar contenidos publicitarios. “Las llamadas con fines comerciales sin autorización previa constituyen una infracción grave” , señaló.

Gracias a esta tecnología, Indecopi logró analizar siete millones de llamadas en su primera campaña, acelerando un proceso que habría tardado años con métodos tradicionales. Esta herramienta permite además exigir pruebas a las empresas sobre el consentimiento de los usuarios.

Los ciudadanos que reciban llamadas no deseadas pueden reportarlas mediante la plataforma Reclama Virtual en el portal de Indecopi, lo que ayuda a reforzar la fiscalización.