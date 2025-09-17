Iván Paredes Yataco, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, anunció que se promoverá el uso de grilletes electrónicos como medida alternativa a la prisión efectiva en casos de delitos leves, con el fin de aliviar el hacinamiento en los penales.
También se informó que, actualmente, 60 personas cumplen condena bajo este sistema y que se solicitó un presupuesto de 6 millones de soles para ampliar el número de dispositivos, aunque este pedido fue rechazado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Paredes indicó que se coordinará con el Poder Judicial para que los jueces ordenen la aplicación de esta medida.
“Nos hemos propuesto, junto con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, entablar las conversaciones necesarias con el presidente del Poder Judicial y con los presidentes de las cortes superiores de los distintos distritos judiciales, a fin de que los jueces ordenen la vigilancia electrónica en lugar de la prisión efectiva en casos de delitos leves”, manifestó.
