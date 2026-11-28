El extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, defendió su gestión ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los inconvenientes registrados durante la jornada electoral. Durante su exposición, sostuvo que no recibió advertencias sobre posibles retrasos en la entrega del material electoral y afirmó que realizó labores de supervisión.

Corvetto aseguró que, durante sus 26 años de servicio público, no recibió sanciones y reiteró que actuó con integridad y profesionalismo. “En ninguno de mis 26 años de servicio público he recibido ninguna sanción. He trabajado en todo momento y sobre todo en la ONPE, a la cual yo considero mi segunda casa. He actuado siempre con probidad, con integridad, he actuado con profesionalismo y siempre le he dado lo mejor a mi país”, manifestó.

Como parte de sus descargos, explicó que acudió al centro de despliegue logístico la noche previa a las elecciones para supervisar el inicio de la distribución del material. Según indicó, permaneció en el lugar entre las 8:00 p. m. y las 11:00 p. m. del viernes y conversó con el gerente de Gestión Electoral y el subgerente de Producción Electoral.

El exfuncionario afirmó que ambos responsables le comunicaron que las actividades avanzaban conforme al cronograma establecido. “No recibí ninguna alerta”, señaló. También sostuvo que, durante la jornada del sábado, realizó llamadas telefónicas para hacer seguimiento a las operaciones, debido a que no recibió informes ni correos que advirtieran sobre inconvenientes.

Más información: Keiko Fujimori viajará al norte del país para atender emergencia por lluvias en Piura y Tumbes

“Yo sí hice de manera proactiva mi control llamando, porque nunca recibí un informe, un correo alertándome sobre cualquier situación y en ningún momento se me alertó de que existía ni siquiera una posibilidad mínima de que el material no llegue”, recalcó.

La intervención de Corvetto formó parte de los 8 informes orales recibidos por la JNJ en procedimientos disciplinarios contra 3 jueces, 4 fiscales y el exjefe de la ONPE. De acuerdo con el organismo, las audiencias se realizaron de manera virtual y contaron con la participación de los investigados y sus respectivas defensas técnicas.

Te puede interesar: Piura: ministros destacan rescate de 400 personas y activación de equipos tras las lluvias

Del total de actuaciones programadas, 3 procedimientos se encuentran en etapa de decisión final, entre ellos el correspondiente a Corvetto, mientras que los otros 5 están relacionados con recursos de reconsideración. Cada participante dispuso de 10 minutos para presentar sus argumentos y ejercer su derecho de defensa.

La JNJ precisó que estas diligencias se desarrollaron en el marco de sus competencias constitucionales y como parte de los procedimientos disciplinarios que sigue contra las autoridades comprendidas en las investigaciones.