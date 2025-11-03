El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), Julio Rau Rau, arremetió contra los dirigentes que decidieron no participar del paro nacional de transportistas convocado para este martes en protesta contra la inseguridad ciudadana.

En declaraciones a RPP, Rau Rau calificó de “traidores” a quienes se desmarcaron de la medida de fuerza y los acusó de actuar por “intereses personales y políticos”, asegurando que no representan a los conductores que arriesgan su vida a diario.

“No es correcto que hagan eso por intereses personales y de grupos políticos. Por supuesto que son traidores y han sido traidores de toda la vida. Ellos no manejan vehículos ni ponen el pecho a la bala”, sostuvo el dirigente.

Choferes indignados y amenaza de bloqueos

El dirigente informó que, ante la falta de respaldo de algunos gremios, los transportistas del Callao convocaron sorpresivamente un paro regional este lunes, en rechazo a la ola de violencia que golpea al sector.

“Los choferes están tan molestos que quieren bloquear Callao y Lima para que el paro del 4 sea exitoso. Temen por sus vidas, quienes están en riesgo son ellos, no los que hablan desde las oficinas”, manifestó Rau Rau.

Según indicó, los ánimos se han “exacerbado” tras la decisión de ciertos dirigentes de no plegarse a la paralización, lo que podría provocar mayores tensiones durante la jornada de protesta.

Gremios que rechazan el paro

En paralelo, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Gremios de Transporte Público de Lima y Callao, cuestionó la convocatoria y la calificó de “irresponsable”, señalando que el Gobierno viene atendiendo varios de los reclamos planteados en protestas anteriores.

“Si vemos que los pedidos se están cumpliendo, ¿cómo podríamos ir a un paro? Para tomar una medida de fuerza hay que tener razones claras”, expresó Vargas.

Contexto de la paralización

El paro del 4 de noviembre fue convocado por transportistas urbanos y de carga de Lima y Callao ante el incremento de extorsiones y asesinatos de conductores. El Gobierno Regional del Callao dispuso clases virtuales y refuerzo de seguridad, mientras la Policía Nacional ha desplegado unidades de control en las principales vías.

Datos clave

Fecha: martes 4 de noviembre de 2025

martes 4 de noviembre de 2025 Convoca: Conet Perú

Conet Perú Dirigente principal: Julio Rau Rau

Julio Rau Rau Motivo: inseguridad y extorsiones en el sector transporte

inseguridad y extorsiones en el sector transporte Frase destacada: “Son traidores y lo han sido toda la vida”

“Son traidores y lo han sido toda la vida” Región en foco: Lima y Callao

Lima y Callao Gremios que no participarán: Coordinadora de Gremios de Transporte Público

Preguntas y respuestas

¿Por qué Rau Rau llamó “traidores” a otros dirigentes?

Porque no apoyarán el paro nacional convocado por los transportistas contra la inseguridad.

¿Habrá bloqueos?

Sí. Rau Rau advirtió que choferes planean bloquear vías en Lima y Callao.

¿Quiénes se desmarcaron del paro?

Dirigentes de la Coordinadora de Gremios de Transporte Público, liderados por Héctor Vargas.

¿Qué exigen los transportistas?

Mayor seguridad ante el incremento de extorsiones y asesinatos.

