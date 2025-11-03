El presidente de la República, José Jerí Oré, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en una ceremonia oficial realizada en el Cuartel General del Ejército (Pentagonito), en el distrito de San Borja.

Durante el acto, el mandatario también fue condecorado con la Orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz, una de las más altas distinciones otorgadas por las instituciones castrenses en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la defensa nacional.

Ceremonia en el Cuartel General del Ejército

La ceremonia inició a las 10:00 de la mañana, con los honores correspondientes a la investidura presidencial. Jerí presentó su saludo a la Bandera de Guerra y pasó revista a los destacamentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El acto contó con la participación del ministro de Defensa, César Díaz, y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, así como de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Posteriormente, se entonó el Himno Nacional del Perú y se dio lectura al artículo 167 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Entrega del bastón de mando

En representación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general David Ojeda Parra hizo entrega al jefe del Estado del bastón de mando, símbolo de autoridad sobre las instituciones militares.

“El bastón de mando representa la unidad, la disciplina y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la nación y su líder constitucional”, señaló Ojeda Parra durante la ceremonia.

Como parte del acto protocolar, los titulares de las instituciones castrenses se presentaron ante el presidente Jerí Oré, reafirmando su lealtad y compromiso con la defensa del país y el respeto al orden constitucional.

Datos clave

Evento: Ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP

Ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP Lugar: Cuartel General del Ejército (Pentagonito), San Borja

Cuartel General del Ejército (Pentagonito), San Borja Fecha: Lunes 3 de noviembre de 2025

Lunes 3 de noviembre de 2025 Presidente: José Jerí Oré

José Jerí Oré Ministros presentes: César Díaz (Defensa), Vicente Tiburcio (Interior)

César Díaz (Defensa), Vicente Tiburcio (Interior) Distinción recibida: Orden Militar de Ayacucho, grado de Gran Cruz

Orden Militar de Ayacucho, grado de Gran Cruz Símbolo entregado: Bastón de mando

Bastón de mando Instituciones participantes: Ejército, Marina, FAP, Policía Nacional

