El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, informó que se alista una intervención destinada a enfrentar el crecimiento del comercio ambulatorio y el control ejercido por mafias en los alrededores de Gamarra, en el contexto de la campaña navideña.

Cano señaló que ha dialogado con el Ejecutivo y que el presidente expresó su apoyo para la recuperación del orden en la zona.

También precisó que la operación estará a cargo de la Municipalidad de La Victoria, con participación activa de empresarios y vecinos organizados.

“Nos estamos poniendo de pie en La Victoria. Esta vez nos unimos todos: municipalidad, empresarios y vecinos. Vamos a enfrentar el problema con decisión”, afirmó el alcalde para Canal N.

El alcalde advirtió que agrupaciones delictivas de origen peruano y extranjero operan en Gamarra, vinculadas a actividades como extorsión y sicariato. Indicó que él, funcionarios municipales y empresarios han recibido amenazas y que estas estructuras controlan accesos, ocupan vías públicas e imponen cobros ilegales.