Un trabajador de transporte de carga denunció el robo de su camión ocurrido en el cruce del pasaje Bélgica con el jirón Andahuaylas, en el distrito limeño de La Victoria, a escasa distancia del puesto policial de Matute.

El hecho se registró cuando el propietario dejó su unidad estacionada en la zona, la cual utilizaba con frecuencia como punto de espera para la atención de sus servicios de transporte, según informó RPP.

Cámaras registraron seguimiento previo al robo

De acuerdo con el testimonio del afectado y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el presunto delincuente sería un hombre que vestía polo negro, short negro y gorra blanca.

Las grabaciones muestran que el individuo permaneció merodeando el lugar durante aproximadamente 30 minutos antes de ejecutar el robo. Durante ese tiempo, ocultó su rostro al pasar frente a las cámaras, lo que evidenciaría conocimiento del entorno.

Posteriormente, el sujeto ingresó al vehículo por el lado del copiloto, logró encender el motor y huyó con el camión con rumbo desconocido.

Víctima señala demora en atención tras solicitar apoyo

El propietario indicó que, tras percatarse del robo, acudió de inmediato al puesto policial cercano para solicitar apoyo. Sin embargo, según su versión, los efectivos le informaron que debía trasladarse hasta la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), ubicada en Barrios Altos, para formalizar la denuncia correspondiente.

El afectado expresó su preocupación debido a que el camión sustraído representaba su principal fuente de ingresos económicos.

Asimismo, manifestó su esperanza de que las autoridades logren identificar al responsable mediante las imágenes de seguridad y recuperar la unidad en el menor tiempo posible.