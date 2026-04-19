El asesinato ocurrido dentro de un bus de transporte público en el distrito de Puente Piedra, en Lima, dejó como saldo una mujer fallecida y varios pasajeros heridos, tras un ataque armado perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

La víctima fue identificada como Hilda Carmen Monteverde Díaz (76), quien perdió la vida luego de recibir disparos dentro del vehículo, generando escenas de pánico entre los pasajeros.

Investigación descartó extorsión y confirmó sicariato

En un inicio, las autoridades consideraron que el ataque podría estar vinculado a un caso de extorsión contra la empresa de transporte en la que viajaba la víctima.

Sin embargo, las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron un giro y determinaron que se trató de un homicidio planificado bajo la modalidad de sicariato.

Como parte de las diligencias, fueron detenidos Máximo Edgar Mendoza Seguil y Christian Jeison Mendoza Seguil, quienes, según las autoridades, integrarían la banda criminal conocida como “La Guardia Malandra”.

Uno de los implicados habría confesado que recibió 3 mil soles como pago para ejecutar el crimen. Según su declaración, el encargo habría sido realizado por una persona conocida con el alias de “El Chileno”.

Seguimiento previo y ataque en un semáforo

Las investigaciones revelaron que la víctima habría sido vigilada desde que salió del distrito de Ancón, donde se habría iniciado el seguimiento previo al atentado.

El coronel PNP Carlos Morales, encargado de las investigaciones, informó que se realizó un marcaje detallado antes del ataque.

De acuerdo con el reporte policial, un vehículo dejó al presunto sicario en las inmediaciones del bus, mientras que una motocicleta lo trasladó hasta el punto donde se perpetró el ataque.

El disparo fatal ocurrió cuando el bus se encontraba detenido en un semáforo, momento en el que el atacante disparó directamente contra la víctima.

Móvil estaría vinculado a disputa por inmuebles

El general PNP Víctor Revoredo, jefe policial a cargo del caso, confirmó que el crimen no estuvo relacionado con extorsión, como se sospechó inicialmente.

Según las investigaciones preliminares, el homicidio estaría vinculado a una disputa por propiedades ubicadas en los distritos de Surco y Ancón, lo que habría motivado el encargo del asesinato.

La Policía continúa con las diligencias para ubicar a los autores intelectuales del crimen y determinar si el arma utilizada fue empleada en otros hechos delictivos recientes.