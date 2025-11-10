La captura de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, en Madrid, marca un golpe decisivo contra el crimen organizado en Lima Norte.

Con su detención el pasado 5 de noviembre, la Policía logró desarticular a las tres principales cabezas del cobro de cupos en el sector transporte: ‘El Monstruo’ (Erick Moreno Hernández), ‘El Jorobado’ (Adam Lucano Cotrina) y el propio Marín.

Durante años, el ‘Negro Marín’ operó impunemente desde España, donde llevó una vida de lujos gracias al dinero obtenido de las extorsiones.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, la Dirincri empezó a seguirle la pista en 2023, tras detectar sus movimientos financieros y comunicaciones con cómplices en Perú. Desde Europa coordinaba las operaciones delictivas que controlaban rutas de transporte y otras actividades ilícitas.

Marín inició su carrera criminal a los 20 años con antecedentes por hurto, secuestro y homicidio, y fue condenado en 2005 por robo agravado. Tras salir de prisión en 2020, se alió con ‘El Jorobado’ para dominar el transporte de Lima Norte y expandir su poder a Gamarra.

Según la Policía, creó al menos 11 empresas fachada, entre ellas Ink D’Colors SAC, que incluso prestó servicios a la Municipalidad de Carabayllo, lo que evidenció la conexión entre sus actividades criminales y redes de corrupción local.