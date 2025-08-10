Un hombre fue atacado a balazos la noche de este sábado 9 de agosto mientras tomaba emoliente con amigos en la avenida José Leal, en el distrito de Lince.

Según los videos de seguridad, el agresor llegó en moto, disparó tres veces contra la víctima y huyó rápidamente.

De acuerdo a un reporte de Panamericana Tv, la víctima recibió seis impactos de bala pero sobrevivió al ataque. Fue trasladado de emergencia al hospital por los bomberos y se encuentra estable, aunque permanece bajo observación médica.

La Policía Nacional de Lince está revisando las imágenes para identificar al atacante. Aunque no se descarta que el incidente haya sido un ajuste de cuentas, la investigación continúa bajo reserva para esclarecer los motivos y responsables.