A partir del domingo 17 de agosto, el servicio Aerodirecto Sur modificará su ruta hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido al inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E4-8) de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Los trabajos se efectuarán en la avenida Elmer Faucett, entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, ocasionando el cierre temporal del tránsito vehicular en el sentido sur-norte.

Durante esta etapa de construcción, el sentido norte-sur de la avenida Faucett permanecerá abierto, pero el Aerodirecto Sur en dirección al aeropuerto tomará un desvío por la vía auxiliar de Faucett, luego girará por las calles Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, para finalmente reincorporarse a la avenida Faucett.

Además, se habilitarán rutas alternas como la avenida Óscar R. Benavides, y el transporte privado podrá usar las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y la calle Olavide para retomar la ruta.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) recomendó a los usuarios prever estos cambios e informarse sobre el plan de desvío para evitar inconvenientes en sus traslados hacia el aeropuerto durante el periodo de obras.