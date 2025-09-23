Rafael López Aliaga anunció que ha retomado “una amistad” con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en el contexto de las gestiones para instalar una mesa técnica que evalúe la viabilidad del tren Lima–Chosica.

“Con el ministro de Transportes hemos restablecido una amistad. En serio, yo lo he llamado, le he dicho al caballero: ‘Mira, esto no puede ser personal. Aquí está en juego el bienestar de mucha gente’. Lo he llamado por el tren, por eso lo he llamado. Pero le he llamado también por otro tema”, expresó durante la inauguración de una loza deportiva en el distrito de Ate.

Cabe recordar que, el 19 de septiembre, López Aliaga utilizó su cuenta en X para invitar al titular del MTC y al premier “a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente”, respecto al proyecto del tren Lima-Chosica.

Este lunes 22 de septiembre, Sandoval afirmó que su sector nunca se opuso a la implementación del tren entre el Cercado de Lima y Chosica. Asimismo, destacó el anuncio del alcalde de Lima “y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes”.

“Ya se verá seguramente esa reunión y así deben actuar las autoridades, con respeto, tolerancia y desde el punto de vista responsable, salvaguardando siempre la integridad, salud y vida de las personas. Saludo las expresiones del señor alcalde y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes”, manifestó el ministro a la prensa en una reunión con alcaldes de Pataz.