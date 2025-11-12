En el distrito de Los Olivos, un motociclista fue asesinado a balazos frente al parque La Inmaculada, a escasos metros de su vivienda.
De acuerdo con información de RPP, la víctima acababa de salir de su domicilio cuando un sujeto desconocido la interceptó y le disparó en varias ocasiones.
El motociclista terminó tendido sobre el pavimento, mientras el sicario escapó a pie hacia la avenida Canta Callao, donde aparentemente lo esperaba un cómplice.
La Policía Nacional acudió al lugar y delimitó la escena del crimen, mientras los peritos hallaron hasta cinco casquillos de bala.
Según fuentes de la investigación, el motociclista asesinado fue identificado como Dick Jonathan Rojas Villegas.
