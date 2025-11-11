Una mujer fue hallada sin vida dentro de su vivienda, situada en la cooperativa Libertad, en el distrito de Los Olivos.

El cuerpo de la mujer, quien fue vista por última vez el pasado viernes, fue encontrado por sus familiares, quienes acudieron a su vivienda tras preocuparse al no obtener respuesta a las reiteradas llamadas de los últimos días.

De acuerdo con versiones preliminares difundidas por RPP, el cuerpo de la víctima fue hallado en medio de la sala y presentaba aparentes signos de haber sido degollada.

Asimismo, se presume que los responsables del crimen sustrajeron objetos de valor de la vivienda, aunque esta información aún debe ser confirmada por las autoridades.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que la víctima fue identificada como Erlita Cabanillas Vázquez, de 72 años.

El citado medio acudió al lugar y recogió testimonios de vecinos, quienes señalaron que la señora alquilaba habitaciones en su vivienda de tres pisos.

Los vecinos señalaron que la mujer había sido amenazada por algunos inquilinos que se negaban a pagar el alquiler.

Hasta el lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional y se espera la llegada de peritos de criminalística junto con representantes del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.