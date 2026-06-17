La madre de la escolar de 14 años que denunció una agresión por parte de una policía al interior de su centro educativo en San Martín de Porres alertó sobre supuestas irregularidades en las investigaciones llevadas a cabo en la comisaría de Barboncito.

Lucy Brito informó que acudió a la Inspectoría de la Policía Nacional para denunciar las presuntas irregularidades que, según afirma, se vienen registrando en la investigación seguida contra la suboficial Anahí Ramos Ramírez.

Según relató, en dicha dependencia policial se negaron a recibir su denuncia y, además, cuestionó la atención brindada por los efectivos, a la que calificó de deficiente.

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“Sus colegas a mí no me han querido aceptar la denuncia acá. Se hacían los locos. Es como que ya mi hija, quede ahí nomás la denuncia. Yo he venido a denunciar como cerca de las 4:30 de la tarde y han venido a hacerme la denuncia como a las 9 de la noche, porque no estaban de acuerdo con que yo le denuncie a su colega”, declaró a RPP.

Brito también aseguró que entregó un USB con las imágenes de la presunta agresión, registrada durante una charla sobre el bullying en la institución educativa N.° 3032 Villa Angélica. No obstante, indicó que posteriormente los agentes le comunicaron que el dispositivo había sido extraviado.

Asimismo, señaló que fue informada de una denuncia presentada por la suboficial Anahí Ramos Ramírez contra la menor por presunta agresión. Sin embargo, sostuvo que las imágenes del incidente mostrarían a la agente sujetando del cuello a la adolescente, mientras esta permanece inmóvil durante el hecho, ocurrido ante la presencia de un tutor del colegio. Según la madre, el registro audiovisual respalda la versión que su hija brindó a las autoridades.

De acuerdo con la versión de la madre, la adolescente se negó a entregar su teléfono celular a la suboficial, lo que habría desencadenado la reacción de la agente, quien presuntamente la sujetó del cuello y del brazo con la intención de quitarle el dispositivo.

“Mi hija no se ha puesto ni prepotente, ni la ha jaloneado. En ningún momento le jaló el pelo, ni la cacheteó. Y de ahí dice que la sacó para afuera del salón y, como ahí hay un balcón, y ahí ha sido todo, la empujó y aquí llegó porque el tutor ha estado parado ahí mirando todo”, expresó.

Cabe señalar que la Fiscalía ya abrió una investigación preliminar contra la suboficial Anahí Ramos Ramírez por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y tentativa de homicidio en perjuicio de la escolar. El caso está a cargo del fiscal Christian Amado Jara.