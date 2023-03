La Tiktoker Saori Soudre se presentó en el programa “Amor y Fuego” para dar su testimonio sobre su experiencia al conocer a Einer Gilbert Alva León, más conocido como ‘Makanayky’.

MIRA ESTO: Gobierno Regional del Callao termina contrato con Jonathan Maicelo tras entrevista a Makanaky

Como se conoce, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el influencer, luego de que confesara, durante una entrevista con el exboxeador Jonathan Maicelo, que había participado de un abuso sexual junto a sus amigos contra una joven cuando era menor de edad.

Este miércoles 29 de marzo, Soudre dio a conocer la ocasión en que fue intimidada, junto a su amiga, al ser invitada a un evento. Según su relato, fueron llevadas con engaños a un hotel en Breña, donde pudo grabar el exterior, pero luego fue acorralada para eliminar el video.

“Les preguntamos dónde era el evento y me dijeron que la iban a continuar en el hotel. Le dije que no íbamos a aceptar, no queríamos, me llevó con mentiras, supuestamente era un evento, yo no los conocía, los conocí en ese momento”, relató.

Luego continuó: “Me agarraron entre tres, como en un círculo para que no me salga. Ellos querían sacarme el celular del pecho, me pidieron que borre o que me iban a quitar el celular. Yo me asusté, saqué mi teléfono y lo borré, tenía miedo, estaba asustada, querían que me quede. ‘Niño Viejo’ me dijo: ‘si tú dices algo en redes sociales y a mi novia, yo a ti te voy hacer la caga...’. Pasó el taxi menos mal y nos fuimos rápido”, indicó.

Asimismo, la joven mencionó que luego se comunicó con ‘Makanaky’ y este le reveló que su amigo “Niño Viejo” la iba a hacer ingresar al hotel para que tuviera intimidad y fuese filmada.

TE PUEDE INTERESAR