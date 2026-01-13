Unas 320 empresas de transporte público acatarán un paro de 24 horas este miércoles 14 de enero en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, en protesta por los reiterados ataques armados contra el sector.

Así lo informó Martín Ojeda, representante del gremio Transportistas Unidos, quien precisó que entre el 80% y 85% de las empresas suspenderán completamente sus operaciones durante la jornada.

Empresas que se suman al paro

Entre las compañías que confirmaron su participación en la paralización figuran:

Transportes Huáscar

La 41

Nueva América

El Rápido

Consorcio Villa

Los Loritos

San Germán

Santa Catalina

La 50

Evipusa

Etuchiza

A estas se suma la Unidad Gremial, encabezada por Héctor Vargas, que agrupa a otro bloque importante de transportistas urbanos.

Reclamo por atentados y demoras en compensaciones

En entrevista con el programa Buenos Días Perú, Ojeda manifestó su “desazón e insatisfacción” ante la falta de prevención frente a los atentados registrados en las últimas semanas, varios de ellos con explosivos.

“Tenemos que llegar a un punto de inflexión para poder ser escuchados. No aceptamos más atentados, muertos ni heridos”, señaló el dirigente gremial.

Indicó también que existe malestar por la demora en las compensaciones a los familiares de transportistas asesinados tras ataques criminales.

Respuesta a críticas del Ejecutivo

El representante de Transportistas Unidos respondió a las declaraciones del premier quien sugirió que detrás del paro existirían intereses políticos.

Ojeda rechazó esa versión y afirmó que la medida responde únicamente a la crisis de inseguridad: “Este paro va más allá de cualquier aspiración personal. Es una acción conjunta por seguridad”.

Llamado a protesta pacífica

El dirigente sostuvo que los conductores se encuentran “traumatizados” por los ataques constantes y reclamó mayor inversión en seguridad, así como apoyo de las Fuerzas Armadas, considerando que ya se han identificado los horarios en los que ocurren los atentados.

Finalmente, pidió que la paralización se desarrolle sin violencia y exhortó a las autoridades a no bloquear el tránsito de los buses, como según indicó ocurrió durante la protesta de noviembre pasado.