Un asalto terminó con la vida de Melder Lavado Contreras en el distrito de Villa María del Triunfo. El crimen ocurrió en la cuadra seis de la avenida San José, frente al mercado San Francisco.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la víctima se encontraba junto a su sobrino cuando fueron interceptados por tres delincuentes armados que intentaron robarle su camioneta de alta gama.

Según informó América Noticias, Lavado Contreras arrojó las llaves del vehículo para impedir el robo. En respuesta, uno de los atacantes le disparó a corta distancia. El sobrino logró huir y esconderse, pero el hombre quedó gravemente herido.

Falleció tras ser trasladado al hospital

Melder Lavado Contreras fue evacuado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad del impacto de bala.

El hecho generó consternación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes registraron la huida de los delincuentes con sus teléfonos móviles, material que resultó clave para las investigaciones.

Te puede interesar: Magdalena: Camión impactó contra puente de la avenida Brasil y dejó dos heridos

¿Quién era Melder Lavado Contreras?

La víctima fue un exintegrante de las Fuerzas Armadas que participó en operaciones contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Durante la operación “Cerco”, que permitió la captura del cabecilla conocido como “Feliciano”, perdió una pierna, quedando con discapacidad permanente.

Compañeros de armas informaron que Lavado Contreras percibía únicamente una pensión vitalicia y solicitaron públicamente el apoyo del Ministerio de Defensa, señalando que los excombatientes discapacitados no cuentan con seguro de sepelio.

Captura de una presunta implicada y hallazgo de droga

La Policía identificó una mototaxi utilizada por los delincuentes para escapar. En un operativo realizado en menos de tres horas, agentes de la Comisaría de Villa María del Triunfo ubicaron el vehículo en una vivienda de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

En el lugar fue detenida Camila Huanari Corso, de 24 años, quien según informó el coronel Rober Villanueva Murga habría cumplido el rol de conductora para la fuga de los asaltantes. La mujer registra antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Durante la intervención, también se detuvo a un hombre y se incautó una segunda mototaxi que contenía 399 ketes de PBC. La Depincri Villa María del Triunfo continúa con las investigaciones para capturar a los demás implicados.