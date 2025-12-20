Entre enero y noviembre de 2025, Perú acogió 3.810.219 visitantes internacionales, un alza del 4,5% interanual y 78,6% de recuperación frente a 2019, según el Mincetur. De ellos, 3.130.121 fueron turistas (82,2%) y 680.098 excursionistas (17,8%).

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, resaltó su impacto en empleo y economía: “El turismo es un motor clave para el desarrollo”.

Chile lideró con 1,18 millones de visitantes (31%), seguido de EE.UU. (566 mil, 14,9%), Ecuador (321 mil, 8,4%), Bolivia y Brasil (205 mil cada uno, 5,4%) y Colombia (177 mil, 4,6%) , cubriendo el 69,7% del total.

Sudamérica aportó 59,1% (2,3 millones), Norteamérica 19,4%, Europa 14,5%, Asia 3,5% y Centroamérica 2,4%.

El Aeropuerto Jorge Chávez concentró 55,9% (2,13 millones), seguido de Santa Rosa-Tacna (27%), Tumbes (6,5%) y Desaguadero-Puno (4,5%). Además, 3,74 millones de peruanos salieron al exterior como turistas o excursionistas, reflejando dinamismo bilateral.