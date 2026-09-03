Las lluvias mantienen en alerta a Lima. Un total de 86 distritos del departamento y la provincia de Lima fueron incluidos en la declaratoria de emergencia del Gobierno ante el peligro asociado al fenómeno El Niño, mientras que a nivel nacional el Cenepred advierte que más de 7 millones de personas están expuestas a un riesgo muy alto de huaicos, deslizamientos e inundaciones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), existen 691 distritos de 22 departamentos con probabilidad de presentar un nivel de riesgo muy alto por movimientos en masa durante el periodo septiembre-noviembre de 2026.

En estas zonas viven 7 millones 285,901 personas y se han identificado 2 millones 754,289 viviendas expuestas. De este último grupo, 1 millón 286,792 se encuentran ubicadas en áreas de mayor susceptibilidad.

El escenario también compromete infraestructura y actividades productivas. El Cenepred identificó 2,449 establecimientos de salud, 23,381 locales educativos, 20,064 kilómetros de red vial y alrededor de 3.3 millones de hectáreas de superficie agrícola que podrían resultar afectados por huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa.

CAPITAL EN RIESGO

En Lima Metropolitana, la declaratoria alcanza a 19 distritos, entre ellos Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

La mayor cantidad de jurisdicciones comprendidas en la declaratoria se concentra en Huarochirí, con 18 distritos. Le siguen Cañete, con 13; Huaura, con diez; Huaral, con siete; Barranca, con cinco; y Cajatambo, con tres. Otras provincias también cuentan con distritos incluidos en la medida preventiva.