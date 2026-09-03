Un hombre resultó herido de bala durante un presunto asalto ocurrido en la parte alta del asentamiento humano Japón, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Vecinos señalaron a RPP que escucharon entre tres y cuatro disparos y, al salir de sus viviendas, encontraron a la víctima tendida en el suelo, con una herida en el pecho y pidiendo auxilio.

De acuerdo con los testimonios, el ataque habría ocurrido durante el robo de una motocicleta. Sin embargo, las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

Los moradores expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y cuestionaron la ausencia de patrullaje de la Policía y el Serenazgo. Por ello, solicitaron a las autoridades de San Juan de Miraflores adoptar medidas concretas para reforzar la seguridad, especialmente durante el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Además, los vecinos pidieron mayor presencia policial y del Serenazgo en la zona, al considerar que los hechos delictivos se registran de manera recurrente y generan temor entre los residentes.

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