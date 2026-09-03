Un incendio consumió dos pisos de una vivienda multifamiliar ubicada en la avenida Parinacochas, cerca del cruce con la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria, en Lima.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 9:00 a.m. de este jueves y movilizó a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De acuerdo con el reporte, el fuego se habría iniciado en el segundo piso del inmueble y posteriormente se propagó hacia otros ambientes.

Tres personas afectadas por inhalación de humo

Los ocupantes de la vivienda consiguieron evacuar antes de que el fuego avanzara. Sin embargo, los bomberos informaron que tres personas resultaron afectadas por inhalación de humo.

Entre los afectados se encuentran dos adultos mayores. La información disponible no reporta personas heridas por quemaduras ni víctimas mortales como consecuencia del siniestro.

Los bomberos desplegaron sus equipos en el inmueble para evitar que las llamas continuaran extendiéndose y controlar la emergencia.

Bomberos controlaron incendio en La Victoria

Al cierre del reporte, el incendio había sido controlado y los efectivos realizaban trabajos de enfriamiento para impedir que algún foco volviera a activarse.

Los habitantes del predio también expresaron preocupación por la desaparición de una mascota. Los bomberos señalaron que durante sus labores no observaron ningún animal dentro de la vivienda afectada.

Las causas que originaron el incendio todavía no han sido determinadas. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizará las investigaciones correspondientes para establecer cómo comenzó el fuego.