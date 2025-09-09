Un operativo simultáneo realizado en Lima, Arequipa y Tumbes permitió la desarticulación de la organización criminal Desa II, vinculada a delitos de extorsión y presunto sicariato.

Así lo informó el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien destacó que la intervención se efectuó en la madrugada de este martes 9 de setiembre.

La acción policial contó con la participación de 600 agentes de la Policía Nacional y permitió el allanamiento de 32 inmuebles, entre ellos un pabellón del penal de Huacho. Como resultado, fueron detenidas 24 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, incluido el presunto cabecilla de la organización.

“Este sujeto habría venido a reorganizar la estructura tras la caída de Desa 1. El comportamiento criminal es dinámico, pero el Estado responde con firmeza”, señaló Malaver.

Fotos: @photo.gec

Durante la operación se incautaron vehículos, equipos tecnológicos, explosivos, teléfonos celulares y diversa documentación.

Asimismo, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 50 cuentas bancarias y se bloqueó el movimiento de aproximadamente 20 millones de soles.

De acuerdo con las investigaciones, el dinero tenía origen en siete empresas fachada que utilizaban la modalidad del “pitufeo” para transferir fondos a Ecuador y Colombia, con destino final en Venezuela.

El ministro exhortó a los ciudadanos que han sido víctimas de extorsión a presentar sus denuncias. “Gracias a este golpe vamos a esclarecer varios hechos de sangre. Necesitamos que las víctimas colaboren acercándose a las dependencias policiales o llamando a la línea 111”, enfatizó.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal con la participación del Ministerio Público. Las autoridades precisaron que las diligencias continuarán para determinar el nivel de implicancia de internos del penal de Huacho y para desarticular por completo la estructura financiera y operativa de Desa II.

