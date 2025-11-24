Alrededor de las 12:51 p. m. del domingo 23 de noviembre, un niño quedó atrapado en una escalera eléctrica del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente —que provocó momentos de tensión entre los pasajeros— ocurrió cuando la bota del menor de edad fue atrapada por la estructura metálica del equipo en movimiento.

Según informó Lima Airport Partners (LAP), el personal del aeropuerto activó de inmediato los protocolos de seguridad para detener la escalera eléctrica y así liberar al niño.Además, el equipo de atenciones de emergencia acudió al lugar para brindarle asistencia médica.

A través de un comunicado, LAP indicó que, aunque el menor “no presentó lesiones visibles”, se sugirió su traslado a una clínica para descartar contusiones. En las imágenes registradas por testigos se aprecia a pasajeros tratando de detener la escalera apenas ocurrió el incidente, mientras el niño seguía atrapado.

La concesionaria añadió en su comunicado que los padres decidieron llevar al menor, por cuenta propia, a su seguro particular para que sea evaluado por especialistas.

“Lamentamos la preocupación que este incidente pudo generar en la familia del menor; el personal del aeropuerto brindó asistencia en todo momento. Desde LAP reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros pasajeros y usuarios”, indica el comunicado.

Mientras se realizan las evaluaciones al equipo involucrado para asegurar su adecuado funcionamiento, las operaciones en el aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad.