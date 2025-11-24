Alrededor de las 12:51 p. m. del domingo 23 de noviembre, un niño quedó atrapado en una escalera eléctrica del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente —que provocó momentos de tensión entre los pasajeros— ocurrió cuando la bota del menor de edad fue atrapada por la estructura metálica del equipo en movimiento.
Según informó Lima Airport Partners (LAP), el personal del aeropuerto activó de inmediato los protocolos de seguridad para detener la escalera eléctrica y así liberar al niño.Además, el equipo de atenciones de emergencia acudió al lugar para brindarle asistencia médica.
A través de un comunicado, LAP indicó que, aunque el menor “no presentó lesiones visibles”, se sugirió su traslado a una clínica para descartar contusiones. En las imágenes registradas por testigos se aprecia a pasajeros tratando de detener la escalera apenas ocurrió el incidente, mientras el niño seguía atrapado.
La concesionaria añadió en su comunicado que los padres decidieron llevar al menor, por cuenta propia, a su seguro particular para que sea evaluado por especialistas.
“Lamentamos la preocupación que este incidente pudo generar en la familia del menor; el personal del aeropuerto brindó asistencia en todo momento. Desde LAP reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros pasajeros y usuarios”, indica el comunicado.
Mientras se realizan las evaluaciones al equipo involucrado para asegurar su adecuado funcionamiento, las operaciones en el aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad.
TE PUEDE INTERESAR:
- Karol Paredes advierte “show” del presidente José Jerí en gestión de seguridad
- Beca 18: Denuncian que gestión de Dina Boluarte ofreció 20 mil becas sin presupuesto
- Caso Qali Warma: César Acuña visitó vivienda allanada de su hermano prófugo
- José Luna Gálvez busca invalidar testimonios que lo vinculan a una presunta organización criminal
- Alejandro Muñante sobre posible ingreso a Embajada de México por Betssy Chávez: “El Perú debe hacerse respetar”
- Dina Boluarte exige pensión vitalicia, vehículo oficial y personal permanente como expresidenta