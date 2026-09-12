La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que este domingo 13 de setiembre se suspenderá temporalmente el servicio de emisión de pasaportes electrónicos en todas sus sedes, incluida la ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La interrupción se realizará desde las 00:00 hasta las 4:00 a. m. debido a trabajos de mantenimiento del servicio de alojamiento de la infraestructura tecnológica vinculada al pasaporte electrónico.

Durante ese periodo, todos los servicios relacionados con la emisión de pasaportes permanecerán temporalmente suspendidos, precisó Migraciones mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales.

La entidad recomendó a los usuarios que tengan previsto acudir al aeropuerto Jorge Chávez para realizar trámites relacionados con el pasaporte electrónico tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal del servicio.

Migraciones señaló que la medida responde exclusivamente a labores de mantenimiento tecnológico, por lo que la atención para la emisión de pasaportes será restablecida una vez culminados los trabajos programados.

Los usuarios que necesiten realizar este trámite durante la madrugada del domingo deberán considerar el horario de suspensión y organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes.

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