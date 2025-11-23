En el segundo mes del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, Migraciones y la Policía Nacional intensificaron los megaoperativos de verificación migratoria en San Martín de Porres. Más de 50 inspectores participaron en la fiscalización de 340 extranjeros intervenidos en distintos puntos del distrito.

Durante el operativo, se identificó a 93 ciudadanos en situación migratoria irregular, quienes fueron derivados a la PNP para la aplicación de las sanciones correspondientes .

El superintendente de Migraciones, Armando García, destacó que estos operativos buscan reforzar la seguridad y el orden interno, recordando que ya se han emitido más de 100 resoluciones de expulsión en lo que va del estado de emergencia.

La intervención contó con apoyo del Migramóvil, que permitió realizar registros biométricos en campo , además de la participación de personal de la Municipalidad de San Martín de Porres, las Fuerzas Armadas y Reniec, en un esfuerzo conjunto para fortalecer el control migratorio en la zona.

#Migraciones 🇵🇪 y la @PoliciaPeru intensifican las acciones de verificación y fiscalización migratoria en el segundo mes del #EstadoDeEmergencia en Lima y Callao, ejecutando un megaoperativo en #SanMartínDePorres. #DeLaDefensivaALaOfensiva



Los detalles te lo mostramos AQUÍ 👇 pic.twitter.com/DXke7F4rSt — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 23, 2025