El Ministerio de Educación informó que brindará “todas las facilidades” para el desarrollo de las investigaciones sobre la muerte de un estudiante de 14 años que cursaba la secundaria en el colegio Héroes del Cenepa, en el Cercado de Lima.

“Se brindarán todas las facilidades para las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes, a fin de esclarecer, con total transparencia, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, señalaron.

Además, el Minedu dispuso “la activación inmediata de los protocolos de atención y de las acciones de supervisión correspondientes, a través de la UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar”.

Asimismo, el ministerio dispuso que los equipos de Tutoría y Convivencia Escolar ofrezcan acompañamiento emocional y soporte especializado tanto a la familia del menor como a toda la comunidad educativa.

#Comunicado | Lamentamos el sensible fallecimiento del estudiante de secundaria de la IE Héroes del Cenepa. Expresamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. El Ministerio de Educación realizará las acciones necesarias para que se investiguen las circunstancias de… pic.twitter.com/kRmMOD032h — Ministerio de Educación (@MineduPeru) November 13, 2025

Cercado de Lima: Padres denuncian que su hijo de 14 años murió tras presunta negligencia en colegio Héroes del Cenepa

Padres de familia denunciaron que su hijo de 14 años, del colegio Héroes del Cenepa, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, perdió la vida por una presunta negligencia, pues no habría sido auxiliado luego de presentar convulsiones cuando estaba en plena clase.

Según RPP, la madre contó que su hijo, quien estaba en tercer grado de secundaria, no se le brindó los auxilios adecuados, esperando el lapso de 45 minutos hasta que llegara el padre del menor.

Luego, lo trasladaron al Hospital Dos de Mayo donde se confirmó su deceso.

“Es negligencia. No es posible. Es una negligencia porque mi niño pidió ayuda, diciendo que estaba mal y a ella le importó un rábano lo que mi niño sentía. Esperó que mi niño se muera. Por su negligencia ahora mi niño está muerto”, sostuvo la madre del menor.

En los exteriores del centro educativo, los padres decidieron realizar una vigilia y señalaron que no es el primer acto de negligencia que ocurre en dicha escuela.

“Mañana (hoy) vamos a venir temprano. Yo exijo justicia. Ahora le ha pasado a mi hijo, mañana a otro niño. No es justo. Dicen que esa profesora es así. ¿Qué tipo de profesora tienen en el colegio? Viendo a un niño que está mal y no lo atiende”, manifestó la mujer.