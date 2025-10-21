Mineros artesanales de distintas regiones del país se concentraron frente al Congreso de la República en una jornada de protesta para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por cinco años más.
La manifestación, que incluyó el bloqueo momentáneo de la avenida Abancay, fue controlada poco después por la Policía Nacional.
Los participantes llegaron desde Arequipa, Cusco y La Libertad, portando pancartas y banners, y lanzaron arengas acompañadas de bombos y vuvuzelas.
Los dirigentes señalaron que esta movilización forma parte de un paro nacional convocado para demandar atención a sus reclamos sobre el proceso de formalización minera.
Entre los principales pedidos figura la ampliación del REINFO, mecanismo que permite a los pequeños mineros continuar sus operaciones mientras avanzan en su regularización. Además, solicitaron que el Congreso acelere la aprobación de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
