El Ministerio del Interior (Mininter) informó que el concierto de Agua Marina, realizado en el distrito de Chorrillos, no contaba con las garantías emitidas ni con autorización previa de la Policía Nacional del Perú (PNP). El evento fue escenario de un ataque armado que dejó 5 heridos, según el Ministerio Público.

A través de un comunicado oficial, el Mininter condenó enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante el espectáculo y señaló que la PNP viene trabajando para identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, precisó que la organización del concierto no cumplió con los protocolos necesarios de seguridad.

“Cabe señalar que este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, indicó la institución.

El ministerio exhortó a los organizadores de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con los mecanismos y protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los participantes y evitar tragedias similares.

“Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes, a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”, enfatizó el Mininter.