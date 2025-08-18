Este domingo, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, anunció que ya se ha logrado la repatriación de los hijos de Sheylla Lizbeth Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana que fue hallada sin vida en California, Estados Unidos, donde residía.

un vuelo comercial, tras una coordinación previa con la Cancillería, y que actualmente se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Además, agregó que los niños serán sometidos a diversos exámenes.

“Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes que hay, sobre todo el psicológico en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora, los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos”, señaló.

Montellanos dijo que, junto a la Cancillería, se están realizando las gestiones para repatriar el cuerpo de la joven madre, quien fue reportada como desaparecida el 9 de agosto pasado y cuya muerte fue confirmada a sus familiares la noche del sábado 16 de agosto.

“Estamos con ellos desde el primer momento, desde que nos enteramos hemos tomado contacto con la familia y en este momento hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo”, indicó.

Hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez, peruana reportada como desaparecida en EE.UU.

La peruana Sheylla Gutiérrez después de haber sido reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto, tomó un giro trágico luego de que los familiares confirmaran el hallazgo de su cuerpo en Estados Unidos. Además, señalaron que su pareja, Jossimar Cabrera Cornejo, sería el principal sospechoso.

Cabe mencionar que el Jossimar regresó al Perú el último sábado en compañía de sus tres hijos y fue detenido por la Policía en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, no obstante, horas después fue puesto en libertad, según por no contar con una orden de detención. Actualmente, se encuentra no habido.

“No puede ser posible que él esté libre. Y él lo negaba. Miren cómo han encontrado el cuerpo de mi sobrina, de mi ahijada”, indicó una tía de la víctima a RPP, exigiendo también la pronta captura del sospechoso.

Además, manifestó que Cancillería emitió la orden para que los tres menores de edad permanecieran bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Sheylla Gutierrez, vivía en California con su pareja e hijos en busca de un futuro mejor, sin embargo, no se terminó de cumplir.

DENUNCIA A SU PAREJA

Cabe mencionar que Helga Rocillo, madre de Sheylla, indicó que mediante una videollamada horas antes de desaparecer, pudo conocer que su hija iba a denunciar a su pareja porque los maltratos psicológicos y físicos continuaban.

“Ella me contaba que Jossimar Cabrera Cornejo le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una cachetada”, expresó a Helga a Latina Noticias.

El mismo día, según Helga, recibió una segunda llamada de su hija donde le indicó que se encontraba bien y que iba a llevar a los niños al parque, pero sería la última comunicación que tendría.

La madre se comunicó con Jossimar, quien habría respondido que Sheylla había sido detenida en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. durante una cita programada. Empero, esta versión levantó sospechas, porque dicha oficina estatal no atiende los domingos.

Es importante señalar que la familia vivía en un condominio de California desde 2023, aunque las agresiones habrían empezado mucho antes, ya que en el 2017, Jossimar fue denunciado ante la Policía por agresión física.

Videos de una cámara de seguridad serían clave para la investigación, pues se observa que Jossimar arrastra un bulto envuelto en sábanas.