Sobre el paro de transportistas programado para este jueves 21 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, señaló esta mañana que el servicio de transporte público en Lima y Callao se está desarrollando con total normalidad.

“El paro de hoy simplemente no existe. El transporte es regular, la demanda es regular y vayamos construyendo país, porque cada día que hay una paralización el país pierde millones. El transporte está normal en Lima y Callao y la demanda también es normal”, manifestó Sandoval en un primer reporte desde el centro de gestión y control del transporte urbano.

Además, respecto a la demanda de los trabajadores del transporte público para combatir la ola de extorsiones que afecta sus labores, el ministro destacó que se ha establecido una mesa técnica de trabajo para coordinar con otros sectores en temas de seguridad.

“Las extorsiones no es solamente para el sector transportes, también está siendo afectado el señor de la bodeguita y otros comerciantes”, agregó.

En cuanto a la inseguridad que afecta al transporte público y a sus usuarios, el titular del MTC informó que, en los próximos días, la ATU pondrá en funcionamiento un centro de control y realizará la compra de 16 mil cámaras, “que se instalarán en los buses como una medida disuasiva y preventiva frente a las extorsiones”.