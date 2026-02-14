Durante febrero, la Municipalidad de Miraflores llevó a cabo más de 250 intervenciones como parte de sus acciones permanentes de control y fiscalización en el distrito.

De ese total, 39 establecimientos vinculados al grupo Intercorp fueron inspeccionados y 13 terminaron clausurados tras detectarse fallas técnicas consideradas graves.

Según la comuna, las verificaciones tuvieron como objetivo resguardar la seguridad de trabajadores y visitantes en locales comerciales.

Las clausuras se aplicaron por incumplimientos en las normas de prevención, luego de que las evaluaciones técnicas identificaran riesgos en las instalaciones.

La municipalidad informó que, hasta el momento, solo dos empresas han solicitado el levantamiento de observaciones para tramitar un nuevo certificado ITSE. Además, precisó que el convenio vinculado al complejo deportivo Bonilla concluyó el 23 de septiembre de 2023 y que las inspecciones actuales no guardan relación con ese antecedente.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores.