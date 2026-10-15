La erosión en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla, en Miraflores, amenaza con provocar el derrumbe de un carril de la vía.

De acuerdo a un reporte de Canal N, durante la madrugada, parte del terreno cedió y ocasionó la caída de un poste de alumbrado público, que se deslizó hasta quedar cerca de la orilla del mar.

El tramo afectado presenta grietas visibles en la pista, lo que representa un riesgo para los conductores y peatones que transitan diariamente por la zona. El deterioro de la infraestructura ha generado preocupación entre los usuarios ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

La Municipalidad de Miraflores informó que desde 2023 ha enviado diversos oficios y reportes a la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar la intervención de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) y alertar sobre siete puntos críticos de la vía metropolitana.

Según la comuna, el sector más comprometido se encuentra debajo de la pasarela peatonal de La Pampilla.

Tras las denuncias, Emape informó que cercó el tramo afectado e inició trabajos preventivos para mitigar los riesgos.

En tanto, bañistas y conductores exigieron medidas urgentes para evitar accidentes y frenar el deterioro de la vía en este sector de la Costa Verde.

🔴#Comunicado | EMAPE - Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/1LsYBQZ4mP — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) October 13, 2026

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