Un joven fue hallado sin vida en el mar luego de haber desaparecido tras ingresar al agua en la playa Waikiki, en el distrito de Miraflores, en la Costa Verde.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando cuatro jóvenes ingresaron al mar para bañarse, pero solo tres lograron regresar a la orilla. El cuarto desapareció entre las olas, lo que generó alarma entre sus acompañantes y otras personas que se encontraban en la playa.

Tras la alerta, personal de serenazgo, rescatistas y equipos de emergencia acudieron a la zona para iniciar un operativo de búsqueda en el punto donde el joven fue visto por última vez.

Operativo de búsqueda en la Costa Verde

Las labores de rastreo se realizaron tanto en el mar como en la orilla, mientras familiares y amigos aguardaban noticias en la playa.

Durante varias horas, los equipos de rescate recorrieron distintos puntos del litoral cercano a la playa Waikiki, concentrando sus esfuerzos en el sector donde el grupo había ingresado al agua.

Los familiares y amigos del joven permanecieron en el lugar siguiendo el avance del operativo con la esperanza de encontrarlo con vida.

Hallazgo del cuerpo tras varias horas

Con el paso del tiempo, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del joven en el mar, confirmándose el desenlace fatal de la emergencia.

El hallazgo generó conmoción entre familiares, amigos y personas que se encontraban en la playa, quienes habían permanecido en la zona desde que se reportó la desaparición.

Testigos indicaron que el grupo había ingresado al mar minutos antes de que se produjera la emergencia, y que uno de ellos no logró regresar a la orilla, lo que motivó el pedido de ayuda.

Algunos amigos señalaron que intentaron comunicarse con la Policía para reportar la emergencia, aunque aseguraron que no obtuvieron una respuesta inmediata en ese momento.

Autoridades realizaron diligencias

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en la zona.

Este tipo de incidentes suele movilizar a diversos equipos de rescate debido a las corrientes marinas y condiciones del mar en el litoral limeño, factores que pueden dificultar las labores de búsqueda.

El caso ha generado preocupación entre visitantes de las playas de la Costa Verde, especialmente durante la temporada de mayor concurrencia.