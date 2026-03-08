La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y diversos gremios del sector anunciaron la realización de un paro nacional indefinido a partir del 12 de marzo, en protesta por lo que califican como la falta de soluciones del Estado frente a la crisis del transporte en el país.

A través de un comunicado, los dirigentes señalaron que el sector “ha llegado a su límite” debido a problemas como la creciente inseguridad en las carreteras, el alza de los combustibles y la actual crisis energética.

Entre los principales factores que motivan la paralización, los transportistas mencionaron el incremento en los precios del diésel y la gasolina, así como la crisis financiera de Petroperú y la escasez de gasolina Premium y Regular en diversas regiones.

Impacto de la crisis energética

Los gremios también señalaron que la reciente ruptura del ducto de gas operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, ha generado pérdidas económicas para transportistas de distintas modalidades.

Según indicaron, esta situación también ha provocado la paralización de fábricas y actividades productivas, lo que agrava la situación económica del sector transporte.

Además, advirtieron sobre el deterioro de la infraestructura vial y la existencia de normativas que consideran ineficientes, factores que —según los gremios— forman parte de una crisis estructural que afecta al transporte a nivel nacional.

Principales demandas de los transportistas

Como parte de su pliego de reclamos, los transportistas solicitaron al Gobierno medidas urgentes para enfrentar el incremento del costo de los combustibles.

Entre las propuestas planteadas figura retirar temporalmente la carga tributaria del 40 % a los combustibles para reducir el impacto en el sector.

Asimismo, piden reactivar el fondo de compensación destinado a enfrentar la crisis energética y la aplicación inmediata de la Ley N.º 31886.

Otra de las demandas es la devolución del peaje bajo el esquema 60/40 y la revisión del cobro de peajes, debido al deterioro de las carreteras en diversas regiones del país.

Finalmente, los gremios solicitaron la instalación de mesas de trabajo con actas firmadas, cronogramas definidos y fechas de cumplimiento, además de responsabilidades administrativas y penales para funcionarios que incumplan los acuerdos.