No es ningún santo. En la mañana de este jueves, un sujeto identificado como Ramiro Alonso Dibós abofeteó a un sereno, en Miraflores, porque presuntamente le pidieron que use correctamente la mascarilla. Resulta que no es la primera vez que este sujeto protagoniza un hecho indignante, pues el 12 de julio del 2018 agredió verbalmente a una ciclista en el mismo distrito.

La víctima en ese momento fue Giuliana Hermoza Pareja, quien grabó el momento y publicó el video en Facebook. Según contó, Alonso Dibós, quien estaba caminando por una ciclovía con una lata de cerveza en la mano, la insultó luego de que ella le haya pedido que se apartara de la ruta.

“Ignorante, te faltan valores y principios”, dijo Dibos contra la ciclista. “Tú no sabes quién soy yo, ¿no?”, preguntaba con total impunidad a la mujer en presencia de miembro del Serenazgo.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Miraflores no se ha pronunciado sobre si iniciaría alguna acción legal contra Ramiro Alonso.

Agresión a sereno

Ramiro Alonso Dibós (39) golpeó a un sereno del distrito, presuntamente porque este le habría pedido que use correctamente la mascarilla.

Uno de los transeúntes en el lugar de los hechos registró el incidente y lo compartió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo Alonso Dibós increpa al sereno hasta darle una bofetada.

Miraflores: hombre agrede a serenazgo y recibe escarmiento

“La tengo puesta (la mascarilla), la tenía puesta todo el rato, arranca qué. Qué me miras c*******, te voy a pegar”, se le oye decir al presunto infractor de las normas sanitarias.

Inmediatamente después vuelve tras sus pasos y abofetea al integrante del serenazgo de Miraflores, quien luego llama a la central para pedir apoyo y proceder a detener a su agresor.

Cuando se disponía a huir, un vecino de la zona lo enfrentó hasta dejarlo por los suelos, pidiéndole explicaciones ante la agresión del sereno.

