Una misión médica internacional, compuesta por 19 especialistas de la fundación `CardioStart International` de Estados Unidos, Corea y Ecuador, se ha unido al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña para realizar una jornada de cirugías y procedimientos cardiovasculares en 24 niños peruanos con cardiopatías congénitas.

La campaña, que se extenderá hasta el 20 de setiembre, tiene como objetivo principal reducir la lista de espera quirúrgica y brindar atención especializada a menores de distintas regiones del país.

La iniciativa, que se lleva a cabo de forma gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS), beneficiará a 12 pacientes que requieren cirugías de alta complejidad, incluyendo intervenciones a corazón abierto para corregir patologías como la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot.

Los pacientes provienen de diversas localidades como Lima, Cusco, Pisco y Huancavelica.

De manera simultánea, se realizarán 12 procedimientos de cateterismo terapéutico, una técnica menos invasiva que permite una recuperación más rápida y una menor hospitalización para los pacientes. Los beneficiados de este procedimiento, con edades que fluctúan entre los 5 y 16 años, son de regiones como Huánuco, Junín y Amazonas.

El director general del INSN Breña, Dr. Carlos Urbano, destacó la importancia de la colaboración, subrayando que esta es la sexta vez que la fundación `CardioStart International` visita el instituto.

El Dr. Jesús García, jefe del Servicio de Cirugía Tórax y Cardiovascular, resaltó el intercambio de conocimientos entre los profesionales de ambos equipos y la donación de equipos e insumos, como una máquina de circulación extracorpórea, que fortalecerán la capacidad del hospital.

En tanto, el Dr. Aubyn Marath, líder de la misión extranjera, enfatizó que el objetivo principal es “ayudar” y destacó que los miembros de su equipo han utilizado parte de sus vacaciones para dedicarse a esta causa humanitaria. La llegada de la comitiva es resultado de una gestión coordinada por la Oficina de Cooperación Internacional del INSN Breña.