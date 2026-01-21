El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control relacionadas con el proceso de contratación del Servicio Integral de un Sistema de Videovigilancia para el transporte público regular autorizado.

El pedido fue formulado por el ministro Aldo Prieto y busca contar con el acompañamiento técnico de la Contraloría para asegurar la transparencia, continuidad y cumplimiento de objetivos del proceso.

Acompañamiento técnico para la ATU

Según informó el MTC, la solicitud permitirá adoptar medidas preventivas que fortalezcan la gestión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al sector Transportes.

El requerimiento del ministerio refuerza una solicitud previa realizada por la propia ATU, que ya puso a disposición de la Contraloría los Términos de Referencia (TdR) del servicio, documentos que sustentan técnica y funcionalmente la necesidad institucional del sistema de videovigilancia.

Objetivo del sistema de videovigilancia

El proceso de contratación tiene como finalidad implementar un servicio integral de videovigilancia que permita registrar y monitorear, desde el Centro de Control y Monitoreo (CCM) de la ATU, los hechos que ocurran en las unidades vehiculares durante la prestación del servicio público.

De acuerdo con el MTC, esta herramienta busca fortalecer la seguridad de usuarios, conductores y operadores del sistema de transporte público.

Inversión y alcance del proyecto

El servicio contempla el suministro e instalación de sistemas de videovigilancia en 8 mil buses, lo que equivale a la colocación de 40 mil cámaras de seguridad en unidades de transporte público de Lima y Callao.

La inversión estimada para este proyecto asciende a 112 millones de soles, según precisó el sector.