El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, puso en marcha la primera etapa del denominado “Carril Bus Rosado”, una vía exclusiva destinada a mejorar la movilidad entre Lima y el Callao.

La iniciativa apunta a ofrecer un transporte más rápido, ordenado y eficiente para miles de usuarios que se desplazan diariamente entre ambas jurisdicciones.

Primer tramo ya está en operación

El primer tramo del carril exclusivo ya funciona en la avenida Tomás Valle, entre las avenidas Elmer Faucett y Angélica Gamarra, conectando el Callao con San Martín de Porres.

En los próximos días, este corredor será ampliado hasta la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Independencia.

¿Quiénes pueden circular por el carril exclusivo?

Por esta vía solo podrán transitar:

Buses de transporte público autorizados

Cústers y combis formales

Taxis autorizados

Queda restringido el uso para colectivos informales, como parte de la estrategia para ordenar el transporte y mejorar la fluidez vehicular.

El sistema beneficiará a usuarios de al menos 57 rutas que circulan por esta importante vía.

Red de corredores hasta 2030

El MTC proyecta implementar un total de ocho corredores exclusivos al 2030, que sumarán 62,8 kilómetros de carriles preferenciales en Lima y Callao.

En las próximas semanas también se habilitará otro eje en las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña.

Estos corredores buscan:

Reducir tiempos de viaje

Mejorar la velocidad del transporte público

Disminuir la congestión

Ordenar el tránsito en zonas de alta demanda

Integración con Metro y Metropolitano

El proyecto contempla la integración futura con sistemas masivos como:

El Metropolitano

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao

La futura Línea 4

Esto permitirá avanzar hacia un sistema de transporte interconectado y más eficiente.