El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez, decidió postergar el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, que estaba programado para iniciar el 27 de octubre.

El MTC precisó que la TUUA está vinculada a los servicios brindados por LAP a los pasajeros durante las etapas de despacho de personas, equipaje, carga y correo en el aeropuerto.

También indicó que la decisión fue tomada tras una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

“El Estado peruano reafirma su respeto irrestricto a la legalidad y la seguridad jurídica, principios que orientan su actuación en el marco de los contratos de concesión y las normas vigentes”, señala el comunicado difundido por el MTC.

